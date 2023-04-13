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Eczacıbaşı maçı sonrası şok ölüm! Julia Ituma hayatını kaybetti

Son dakika spor haberleri... Igor Gorgonzola Novara'nın 2004 doğumlu oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı maçı sonrasında kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:36
Eczacıbaşı maçı sonrası şok ölüm! Julia Ituma hayatını kaybetti

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İtalyan ekibi bu mücadele sonrası şok bir ölümle sarsıldı.

Takımın 18 yaşındaki genç sporcusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. İtalyan basını genç oyuncunun ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair detayların henüz belli olmadığını duyurdu.

1.92 cm boyundaki Ituma, Milano'da Nijeryalı anne-babadan dünyaya geldi. Genç sporcu, gelecek vadeden isimler arasındaydı.

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