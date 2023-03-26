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Eczacıbaşı Dynavit 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU)

Sultanlar Ligi'nde 21. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 25-21, 25-23, 19-25 ve 25-23‘lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 17:05 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 17:07
Eczacıbaşı Dynavit 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU)
Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-21, 25-23, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-1 mağlup etti. Parkeden zaferle ayrılan turuncu-beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 21'e yükseltti. Aldığı 20 sayıyla Hande Baladın ve 17 sayıyla Irina Voronkova galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran milli pasör Elif Şahin, "Bugün Aydın'a karşı evimizde, kendi taraftarımızın önünde önemli bir galibiyete imza attık. Hem Avrupa'da hem de ligde oldukça yoğun ve zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Bu yoğun maç takvimine rağmen hem ligde hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde haftayı yenilgisiz şekilde geride bıraktığımız için çok mutluyuz. İki kulvarda da galibiyet serimize devam ederek oynayacağımız bütün karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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