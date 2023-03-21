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Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley Milano'yu 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi!

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Vakıfbank evinde İtalyan ekibi Vero Volley Milano ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükselen ekip oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 00:44 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 00:51
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley Milano'yu 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi!

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Vero Volley Milano'yu 3-2 yendi. İlk maçı 3-0 ile kazanan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Vakıfbank'ta Paola Egonu 36 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Temsilcimiz, yarı finalde Fenerbahçe Opet-A.Carraro Imoco Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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