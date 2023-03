Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley Milano'yu 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi!

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Vero Volley Milano'yu 3-2 yendi. İlk maçı 3-0 ile kazanan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Vakıfbank'ta Paola Egonu 36 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Temsilcimiz, yarı finalde Fenerbahçe Opet-A.Carraro Imoco Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Semi-finals for the 11th time in a row in the CEV Champions League!

Üst üste 11. kez Yarı Finaldeyiz!