Daniele Santarelli sabırsız

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Santarelli, Türkiye deneyimi için sabırsızlandığını söyledi. Ligi yakından takip ettiğini belirten Santarelli, "'Türkiye Ligi'ni iyi biliyorum. Sırbistan Milli Takımı'ndan Türkiye Milli Takımı'na geçmem geleceğim açısından hiçbir şey değiştirmeyecek. Conegliano benim evim ve uzun süre buradan ayrılmayacağım. Türkiye'de yeni bir maceraya atılmayı düşünmek benim için zordu. Federasyon beni gerçekten istediğini gösterdi. Seçimimin artılarını ve eksiklerini biliyorum. Bazıları dünya şampiyonu bir takımı bıraktığım için bana 'Deli' diyebilir. Ama ben bu deneyimi merak ediyorum" dedi.

POTANSİYEL YÜKSEK

Santarelli, takımın potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Birçok oyuncunun potansiyelleri var. Ayrıca genç oyuncular da var. Bu yüzden bir parçası olacağım bu milli takımı umuyorum ki parlak gelecek bekliyor. Dünyadaki en iyi takımlar arasında kalacağız" diye konuştu.

OLİMPİYATLAR HAYALİM

İtalyan başantrenör, Olimpiyat oyunları'nın hayali olduğunu söyledi. Daha önce hiç olimpiyatlarda oynamadığını belirten Santarelli, "Hayalim ilk olarak olimpiyatlarda olmak. Bir madalya kazandığımı da hayal ediyorum. Buna ulaşmamak için hiçbir sebebimiz yok." dedi. 'Her takım, her sezon ve her ülke benim için bir meydan okuma olmuştur' diyen Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye de benim için çok önemli olan yeni meydan okuma. Bir gün Türkiye'ye geleceğimi biliyordum. Her antrenör seviyenin en yüksek olduğu ülkede çalışmak ister.''

YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIM

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirilmişti. 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirilen Guidetti, yeni bir maceraya yelken açacağı için mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'de başarılı yıllar geçirdiğini ifade eden İtalyan hoca, "Artık yeni bir başarı hikayesi yazma zamanı geldi. Sırbistan'ın teklifi de son derece cazipti. Zaten dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyorum. Dünya şampiyonu olan bir ülkenin başarısını tekrarlamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'de başardıklarımın daha iyisini Sırbistan'da yapmak istiyorum" diye konuştu.