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Yeni kupa heyecanı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) hem ulusal hem de uluslararası platformda, plaj voleybolu kulüp müsabakalarını destekleme kararı aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Yeni kupa heyecanı

Önümüzdeki yıl, "CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kupası" adıyla kulüplerin katılacağı bir turnuva düzenlenecek. 2023 yılı sonbaharında erkekler ve kadınlar şeklinde yapılacak turnuvanın ayrıntılı tarih ve lokasyon bilgileri ayrıca duyurulacak.


Bu yeni organizasyona katılım için:
CEV onaylı ulusal müsabakalardan derece almak,

Halihazırda kulüp müsabakaları düzenleyen ya da düzenlemeyi planlayan federasyonlardan; 31 Mart 2023'e kadar düzenledikleri ya da planladıkları yapıyı bildirmek,


Ulusal federasyonların yaptığı kulüp müsabakalarını 31 Ağustos'a kadar bitirmek,


Avrupa Kupası'na katılacak takımların federasyonları aracılığıyla CEV veri tabanına 1 Eylül 2023'e kadar kayıt olmaları, sporcuların ise 15 Eylül

2023'e kadar belirlenmesi istenecek. Oyun Kuralları: Tüm maçlar FIVB Resmi Plaj Voleybolu kurallarına göre oynatılır. İstisna 1: Oyun içerisinde akredite olmuş antrenöre izin verilir. Antrenörler, CEV Antrenörlük Düzenlemelerine tabidir. İstisna 2: Her kulüp her maçta, medikal ya da taktiksel nedenle; 1 oyuncu değiştirme hakkına sahiptir.

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