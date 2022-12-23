Dişimize göre kura

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde gruplar belli oldu. Milliler; Portekiz, Romanya ve Danimarka ile A Grubu'nda yer aldı. Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi grup aşamasının sonunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde grup etabı karşılaşmalarını 27/28 Mayıs-17/18 Haziran 2023 tarihleri arasında oynayacak. Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları ise 24-25 Haziran 2023'te yapılacak. CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükselecek takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

ALEKNO İDDİASI

Ağustos ve Eylül ayında gerçekleşen 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısı göstererek tarihi başarı yakalayan Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı antrenörlük koltuğu için yeni bir isim gündeme geldi. Ayyıldızlıların Vladimir Alekno'yla temasa geçtiği iddia edildi. 56 yaşındaki Rus başantrenör, en son 2020 ve 2021 yıllarında Iran Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Nedim Özbey yönetiminde gitmişti. 3 maçta 2 galibiyet alarak Italya'nın ardından ikinci çıkmayı başarmıştı. Tarihinde ikinci kez katılım gösterdiği Dünya Şampiyonası'nda ilk kez gruptan çıkan Türkiye, son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 kaybederek turnuvanın dışında kaldı.