Adım adım Santarelli

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovani Guidetti'nin ardından yeni çalıştırıcı arayışlarında sona gelindi. Daniele Santarelli'yle temasları sıklaştıran ay-yıldızlılar, teklife yanıt bekliyordu. 41 yaşındaki hocanın olumlu dönüş sağladığı öğrenildi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor. Santarelli son olarak Antalya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank'ı 3-1 yenerek Imoco Volley'i şampiyonluğa taşımayı başarmıştı. Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Santarelli, Italyan basınına yaptığı açıklamada Türkiye'den teklif aldığını doğrulamıştı. Italyan hoca, "Evet Türk Milli Takımı'ndan bir teklif aldım. Ancak Sırbistan ile bir sözleşmem var ve ilk önce onlarla konuşmak bana doğru geliyor. Kendim ve Sırbistan için en iyisinin ne olduğuna karar verip, ikimiz için de doğru çözümü bulacağız" demişti. Türkiye'nin teklifine yeşil ışık yakan Santarelli'yle uzun vadeli sözleşme yapılması planlanıyor.