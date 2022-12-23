Dünya turu Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiriyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu da Kahramanmaraş'ın ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun koordinesinde 23 - 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuvada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen onlarca takım kıyasıya mücadele edecek.

ŞEHRİN TANITIMI SAĞLANIYOR

Gerçekleştirilen uluslararası organizasyonların şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Organizasyonların sayısını daha da artırmaya gayret ediyoruz. Şubat ayında ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Turu'na ev sahipliği yapmıştık. 2023 yılının Şubat ayında Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacağız. Ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını daha da artıracağız. Hayırlı olsun" dedi.