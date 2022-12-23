Haberler Voleybol Dünya turu Kahramanmaraş'ta

Dünya turu Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi’nde 23-26 Şubat 2023 tarihleri arasında Kar Voleybolu Dünya Turu organizasyonu yapılacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
Dünya turu Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiriyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu da Kahramanmaraş'ın ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun koordinesinde 23 - 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuvada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen onlarca takım kıyasıya mücadele edecek.

ŞEHRİN TANITIMI SAĞLANIYOR

Gerçekleştirilen uluslararası organizasyonların şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Organizasyonların sayısını daha da artırmaya gayret ediyoruz. Şubat ayında ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Turu'na ev sahipliği yapmıştık. 2023 yılının Şubat ayında Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacağız. Ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını daha da artıracağız. Hayırlı olsun" dedi.

DİĞER
Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak 3 kadın ünlüyü açıkladı
Yılbaşında cepler yanacak! Eğlence mekanlarının fiyatları dudak uçuklattı! Sibel Can'ı en ön masada dinlemenin bedeli...
Sacha Boey'a Liverpool kancası! Jürgen Klopp...
Tosun Paşa 'Güneş' açtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dişimize göre kura
Adım adım Santarelli
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bakan Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör müjdesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" 07:41
Dişimize göre kura Dişimize göre kura 06:25
Adım adım Santarelli Adım adım Santarelli 06:23
Dünya turu Kahramanmaraş'ta Dünya turu Kahramanmaraş'ta 06:21
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:26
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:25
Daha Eski
İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! 01:04
İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... 00:49
G.Saray'da Okan Buruk'tan fikstür isyanı! G.Saray'da Okan Buruk'tan fikstür isyanı! 00:48
Aslan Gomis'le turladı! Aslan Gomis'le turladı! 00:48
G.Saray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon! G.Saray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon! 00:47
F.Bahçe Beko Partizan'a sahasında kaybetti! F.Bahçe Beko Partizan'a sahasında kaybetti! 00:47