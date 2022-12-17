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Galatasaray HDI Sigorta Arkas Spor: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde 13. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta sahasında Arkas Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf setler sonrasında 3-1'lik skorla konuk ekip Arkas Spor oldu. İşte detaylar..

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 18:10
Galatasaray HDI Sigorta Arkas Spor: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Arkas Spor ile karşılaştı.

Arkas Spor mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

İŞTE MAÇIN AYRINTILARI

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi,
Emir Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör,
Orçun Ergun, Selim Kalaycı)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Hoag, Mc Donnel, Ulaş Kıyak, Lugumdzija,
Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Enis Ay, Mustafa
Cengiz)

Setler: 25-22, 8-25, 22-25, 23-25

Süre: 103 dakika (27, 18, 28, 30)

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