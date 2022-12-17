Galatasaray HDI Sigorta Arkas Spor: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Arkas Spor ile karşılaştı.
Arkas Spor mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
İŞTE MAÇIN AYRINTILARI
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi,
Emir Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör,
Orçun Ergun, Selim Kalaycı)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Hoag, Mc Donnel, Ulaş Kıyak, Lugumdzija,
Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Enis Ay, Mustafa
Cengiz)
Setler: 25-22, 8-25, 22-25, 23-25
Süre: 103 dakika (27, 18, 28, 30)