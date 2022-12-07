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Filede dev maçlar

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nin favorileri VakıfBank ve Eczacıbaşı, bugün gruplarında ilk maçlara çıkıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Filede dev maçlar
Ülkemizi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden, kupanın en büyük favorileri olarak gösterilen VakıfBank ve Eczacıbaşı, bugün ilk maçlarına çıkıyor. CEV Şampiyonlar Ligi kupasını daha önce 5 kez kazanma başarısı gösteren VakıfBank, C Grubu'nda Sırbistan'ın güçlü temsilcilerinden Kızılyıldız'ı saat 17.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak. Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. CEV Şampiyonlar Ligi Kupası'nı son olarak 2015 yılında şampiyon olarak müzesine götüren Eczacıbaşı Dynavit ise bugün sahasında Romanya'dan C.S.M. Targoviste'yi konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak olan dev karşılaşma, Red Bull TV'den naklen ekranlara gelecek.
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