Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor

Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden kulüpler ilk maçlarına çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit temsil edecek.

Fenerbahçe Opet, D Grubu ilk maçında 6 Aralık Salı günü sahasında İspanya'nın Tenerife La Laguna takımını konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

VakıfBank, C Grubu ilk maçında 7 Aralık Çarşamba günü sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki mücadele saat 17.00 başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı verilecek.

Eczacıbaşı Dynavit, E Grubu ilk maçında 7 Aralık Çarşamba günü sahasında Romanya'nın C.S.M. Targoviste'yi ağırlayacak.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Red Bull TV'den canlı yayımlanacak.