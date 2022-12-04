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Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Kuzeyboru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Eczacıbaşı Kuzeyboru'ya şans tanımadı!

Misli.com Sultanlar Ligi 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında Kuzeyboru'yu konuk etti. Müsabakayı Eczacıbaşı 3-0 kazandı ve üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 20:32
Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Kuzeyboru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Eczacıbaşı Kuzeyboru'ya şans tanımadı!

Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Kuzeyboru'yu konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-13'lük skorlarla 3-0 yenerek üst üste 9. galibiyetine imza attı ve ligde namağlup tek takım olma unvanını korudu.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Saliha, Aybüke (L), Fabris, Yasemin
Kuzeyboru: Ezgi, Merve, Klimets, Mitchem, Correa, Dilek (L), Paskova, Rahimova, Nursevil, Ceren (L)
Setler: 25-17, 25-23, 25-13
Süre: 77 dakika (22, 27, 28)

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