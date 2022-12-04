Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Kuzeyboru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Eczacıbaşı Kuzeyboru'ya şans tanımadı!

Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Kuzeyboru'yu konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-13'lük skorlarla 3-0 yenerek üst üste 9. galibiyetine imza attı ve ligde namağlup tek takım olma unvanını korudu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Saliha, Aybüke (L), Fabris, Yasemin

Kuzeyboru: Ezgi, Merve, Klimets, Mitchem, Correa, Dilek (L), Paskova, Rahimova, Nursevil, Ceren (L)

Setler: 25-17, 25-23, 25-13

Süre: 77 dakika (22, 27, 28)