Haberler Voleybol VOLEYBOL HABERLERİ | PTT'nin konuğu Eczacıbaşı Dynavit

VOLEYBOL HABERLERİ | PTT'nin konuğu Eczacıbaşı Dynavit

Son dakika haberleri... Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eczacıbaşı Dynavit, 6. hafta da PTT'nin konuğu olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 12:47
VOLEYBOL HABERLERİ | PTT'nin konuğu Eczacıbaşı Dynavit

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü PTT ile karşılaşacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda PTT ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-beyazlılar, evinde yapacağı tek antrenmanın ardından Ankara'ya doğru yola çıkacak.

PTT deplasmanı öncesi görüşlerini aktaran orta oyuncu Yasemin Güveli, "Lige oldukça iyi bir tempoyla, 5'te 5 yaparak başladık. Yükselen performansımız bizi her geçen gün daha fazla motive ediyor. Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Yoğun bir antrenman ve maç temposundan geçiyoruz. Deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika haberi: Dele Alli'ye şok! Şenol Güneş kararını verdi...
Alişan eşi Buse Varol'la tanışma yıl dönümünde aşka geldi o sözlere Ece Erken ve Demet Akalın kayıtsız kalmadı: "İlk gün ne hissediyorsam..."
Önerilen rakam ortaya çıktı! Beşiktaş...
Altın 11'ini seçti! F.Bahçe'den kimler var?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş iddia! Guidetti ile yollar ayrıldı
Ziraat Bankkart Perugia'ya kaybetti!
Döviz ve altın kuru (18 Kasım)
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!
Prematüre nedir, ne demek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... 13:14
Rooney'den bir açıklama daha! "Ronaldo..." Rooney'den bir açıklama daha! "Ronaldo..." 13:05
Willian Arao ligin zirvesinde! Willian Arao ligin zirvesinde! 12:47
PTT'nin konuğu Eczacıbaşı Dynavit PTT'nin konuğu Eczacıbaşı Dynavit 12:46
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor 12:31
Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor 12:24
Daha Eski
Flaş iddia! Guidetti ile yollar ayrıldı Flaş iddia! Guidetti ile yollar ayrıldı 12:14
Dele Alli hayal kırıklığı yarattı! Dele Alli hayal kırıklığı yarattı! 12:05
Kadın Milli Takım hocası Kıragası: Herkes kızlarla gurur duyacak Kadın Milli Takım hocası Kıragası: Herkes kızlarla gurur duyacak 11:59
Önerilen rakam ortaya çıktı! Beşiktaş... Önerilen rakam ortaya çıktı! Beşiktaş... 11:54
Milliler 612. maçına Çekya karşısında çıkacak Milliler 612. maçına Çekya karşısında çıkacak 11:50
Sadio Mane 3 ay yok! Sadio Mane 3 ay yok! 11:49