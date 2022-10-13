Haberler Voleybol Filenin Sultanları'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor

Filenin Sultanları'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri, İtalya'da çekilecek kurayla belli olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:18
Filenin Sultanları'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası kura çekimi İtalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri 16 Kasım Çarşamba günü Napoli kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada 24 ülke mücadele edecek.

Organizasyonun ilk aşaması 4 gruptan oluşacak ve her gurubun maçları ev sahibi ülkelerden birinde yapılacak.

Yarı final ve final karşılaşmaları ise Belçika'da oynanacak.

DİĞER
Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya yıkıldı!
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! '8 çocuğum var ama annelerini unuttum' demişti işte bomba görüntü
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları veda etti!
Giovanni Guidetti: Bizim için nötr bir turnuvaydı
13 Ekim 2022 anlık Döviz Kuru takibi
MİKTAR BELLİ OLDU | Öğrencilerine ulaşım desteği başvuru...
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
U17 Milli Takım'dan 5 gollü galibiyet! U17 Milli Takım'dan 5 gollü galibiyet! 14:26
Antalyaspor 5 eksikle Alanyaspor'a konuk olacak Antalyaspor 5 eksikle Alanyaspor'a konuk olacak 14:23
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş açıklaması! 14:21
Cenk Tosun'un büyük hayal kırıklığı! Bu sezon... Cenk Tosun'un büyük hayal kırıklığı! Bu sezon... 14:18
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oluyor! Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oluyor! 14:05
TS - Monaco maçı saat kaçta? TS - Monaco maçı saat kaçta? 14:03
Daha Eski
"Her şeyden fedakarlık yaptık" "Her şeyden fedakarlık yaptık" 14:02
G.Saray Kayseri maçı öncesi şut çalıştı G.Saray Kayseri maçı öncesi şut çalıştı 13:58
Weghorst'tan Trabzonspor derbisi sözleri! Weghorst'tan Trabzonspor derbisi sözleri! 13:04
F.Bahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! F.Bahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! 12:50
Fenerbahçe Beko - Maccabi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Maccabi maçı ne zaman? 12:07
AEK Larnaca - F.Bahçe maçı tüm detayları! AEK Larnaca - F.Bahçe maçı tüm detayları! 12:07