Turnuvaya hazırız

Türkiye'nin gururu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımı, zorlu Dünya Şampiyonası'na hazır. Filenin Sultanları lakaplı takımın önemli isimlerinden Hande Baladın "Önce Fransa ile oynadık. Ardından ABD'de maçlar yaptık. Son Olimpiyat şampiyonayla 3 maça çıktık. İtalya Kampı'nda İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi güçlü takımlarla mücadele ettik. Bizim için verimli bir kamp dönemi geçirdik. dedi.

HEDEFİMİZ MADALYA

Hande Baladın şunları söyledi: "Giovanli Guidetti yönetiminde çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Çalışmaya da devam ediyoruz. Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde girmek istiyoruz. Oynadığımız her turnuvada olduğu gibi bu şampiyonada da hedefimiz madalya olacak. Ancak turnuvaya maç maç bakmayı tercih ediyoruz. Her zaman olduğu gibi parkeye çıktığımızda en iyi şekilde mücadele edeceğiz.