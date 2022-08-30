Sultanlar tat vermedi

Dünya Voleybol Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenildi. ABD Voleybol Kupası'na katılan "Filenin Sultanları", ev sahibi ekiple ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-21 ve 25-12 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 alarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. ABD, karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Milli takım, ABD'yle oynadığı ilk maçı da 3-1 kaybetmişti.
Dünya Voleybol Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenildi. ABD Voleybol Kupası'na katılan "Filenin Sultanları", ev sahibi ekiple ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-21 ve 25-12 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 alarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. ABD, karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Milli takım, ABD'yle oynadığı ilk maçı da 3-1 kaybetmişti.