Final aşkına

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'ndaki ilk maçında çeyrek finalde Katar'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk seti 25-23 kazanan Efeler, ikinci seti de 25-16 üstün tamamladı. Üçüncü seti 22-25 Katar galip tamamlarken, dördüncü sette 25- 15'lik üstünlük sağlayan Milli Takımımız, 1 saat 46 dakika süren karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Efeleri, yarı finalde bugün ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.