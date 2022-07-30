Haberler Voleybol Final aşkına

Final aşkına

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'ndaki ilk maçında çeyrek finalde Katar'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseld

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Final aşkına

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'ndaki ilk maçında çeyrek finalde Katar'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk seti 25-23 kazanan Efeler, ikinci seti de 25-16 üstün tamamladı. Üçüncü seti 22-25 Katar galip tamamlarken, dördüncü sette 25- 15'lik üstünlük sağlayan Milli Takımımız, 1 saat 46 dakika süren karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Efeleri, yarı finalde bugün ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe Kim Min-jae'den sonra 2. piyango! Alman devi yıldız futbolcuya talip oldu...
Didem Sarı'yı anmak istemedi! Adı Çağla Şıkel’le yasak aşk iddialarına karışan İzzet Antebi, Tuvana Türkay'la Bodrum'da...
F.Bahçe'de savunma istikrarsızlığı! 5 sezonda 13 stoper
Batsman Fırtına yolunda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Filenin Efeleri yarı finalde!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Masuaku atağı Masuaku atağı 01:03
Emirhan’a Torino kancası Emirhan’a Torino kancası 01:02
Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı 01:00
Luan Peres’ten 3 yıllık imza Luan Peres’ten 3 yıllık imza 00:59
Dortmund'dan kupada farklı tarife Dortmund'dan kupada farklı tarife 00:57
Kupa Ankaragücü’nün Kupa Ankaragücü’nün 00:56
Daha Eski
Dortmund turu rahat geçti! Dortmund turu rahat geçti! 00:38
Dortmund turu rahat geçti! Dortmund turu rahat geçti! 00:36
F.Bahçe transferi resmen açıkladı F.Bahçe transferi resmen açıkladı 00:28
Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları 00:17
Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları 00:17
Sivasspor'a Kamerunlu kanat Sivasspor'a Kamerunlu kanat 00:12