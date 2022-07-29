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A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın hazırlıklarına başladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:29
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda çalışmalarını Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde sürdüren Filenin Sultanları'nın 18 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Ayçin Akyol
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar

Milliler, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri ile ikili kamp yapacak ve hazırlık maçları oynayacak.

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