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Sultanlar yarıladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Sultanlar yarıladı
Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeryek finalde karşılaştığı Tayland'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İlk sette 5 sayı öne geçmesine rağmen rakibine 23-25 kaybedip 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları, sonraki setlerde ise adeta coştu. 25-15, 25-18 ve 25- 20'lik set skorlarıyla taraftarımızın önünde Tayland'ı 3-1 mağlup eden Milliler, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlılarımız, Çin'i mağlup eden İtalya ile yarın saat 18.30'da finale çıkmak için karşılaşacak.

İTALYA ÇİN'İ GEÇTİ

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi. Güçlü rakibini 25-22, 25-19, 24-26, 25-22'lik setlerle malup etmeyi bilen İtalya, rakibimiz oldu.
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