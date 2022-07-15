Sultanlar yarıladı

Ankara'nınev sahipliğinde gerçekleşen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeryek finalde karşılaştığı Tayland'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İlk sette 5 sayı öne geçmesine rağmen rakibine 23-25 kaybedip 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları, sonraki setlerde ise adeta coştu. 25-15, 25-18 ve 25- 20'lik set skorlarıyla taraftarımızın önünde Tayland'ı 3-1 mağlup eden Milliler, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlılarımız, Çin'i mağlup eden İtalya ile yarın saat 18.30'da finale çıkmak için karşılaşacak.
İTALYA ÇİN'İ GEÇTİ
2022FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi. Güçlü rakibini 25-22, 25-19, 24-26, 25-22'lik setlerle malup etmeyi bilen İtalya, rakibimiz oldu.