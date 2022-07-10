Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: Milletler Ligi'nde çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: Milletler Ligi'nde çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum

Ankara'da 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti: - "Seyircimizin vereceği destekle ve sahip olduğumuz büyük güçle çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 17:44
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: Milletler Ligi'nde çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum

Ankara'da 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti ve kaptan Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FIVB Milletler Ligi'nde uzun ve yorucu bir maratonu geride bıraktıklarını belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Finaller, ilk defa Türkiye'de olacak. Voleybolda her geçen gün ne kadar güzel işler yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Başkent, heyecanla kızlarımızı bekliyor. Aylar önce biletler tükendi. Bayram dolayısıyla tatil olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Bu desteğe layık olmaya çalışacağız. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize ve Türk voleyboluna yakışır bir oyun sergileriz." ifadelerini kullandı.

GUİDETTİ: "ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Başantrenör Giovanni Guidetti, Ankara'daki Milletler Ligi Finalleri'nde seyircilerin vereceği destekle başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

Finalleri başkent Ankara'da oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Guidetti, "Federasyona çok büyük bir efor harcayarak bu organizasyonu ülkemize kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Ankara'da oynayacağımız için çok avantajlıyız. Milletler Ligi'nde çok fazla oyuncuya şans verdik. Bu da takımı nasıl kurgulayacağım ve oyuncularımı görmek adına büyük bir şanstı. Kanada'da ve İstanbul'da gördüm ki takımımız çok gelişti, mesafe kat etti. Finallere hazırız. Çok zor bir final etabı olacak. Çok iyi takımlarla karşılaşacağız. Seyircimizin vereceği destekle ve sahip olduğumuz büyük güçle çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

DÜNDAR: "KUPAYA UZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak için her şeyi yapacaklarını aktardı.

Ankara, Brezilya ve Kanada'da çok zorlu maçlar oynadıklarının altını çizen Eda Erdem Dündar, "Takımın gelişim gösterdiğini görebiliyorum. Yoğun dönemi sakatlıksız geçirdik. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Çok iyi çalıştık. Hazırız. Ankara'da oynamak büyük bir avantaj olacak. Seyircinin enerjisinin bize geçeceğini bilmek bizim için büyük bir şans. Kolay bir rakip yok. İlk maçı Tayland'la yapacağız. Çok iyi oynayan ve her zaman son topa kadar mücadele eden bir ekip. İnşallah Ankara'da o kupaya uzanmak için her şeyi yapacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir." şeklinde görüş belirtti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Eski yıldız geri dönüyor...
Bodrum'da ormanlık alanda korkutan yangın: Havadan ve karadan hemen müdahale!
Beşiktaş ve G.Saray'da transfer savaşı başladı!
Sörloth pazarlığı sürüyor! Konuşulan rakamlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Umut Şahin Altekma’da
Ana Carolina F.Bahçe Opet’te
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! 17:47
Guidetti: Çok iyi bir sonuç alacağız Guidetti: Çok iyi bir sonuç alacağız 17:44
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 17:16
Semih Erden'in yeni takımı belli oldu! Semih Erden'in yeni takımı belli oldu! 17:03
"F.Bahçe 5 yıldızlı formayla çıkarsa..." "F.Bahçe 5 yıldızlı formayla çıkarsa..." 16:57
Ozan yaşananları açıkladı! Mesut ve İsmail Kartal... Ozan yaşananları açıkladı! Mesut ve İsmail Kartal... 16:44
Daha Eski
Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? 16:12
Uğurcan Çakır için transfer zamanı! O takıma... Uğurcan Çakır için transfer zamanı! O takıma... 15:46
F.Bahçe Hull City maçı öncesi çalıştı F.Bahçe Hull City maçı öncesi çalıştı 15:19
Antalyaspor'dan Hull City'e transfer! Antalyaspor'dan Hull City'e transfer! 15:06
Trezeguet'den dikkat çeken Nwakaeme sözleri! Trezeguet'den dikkat çeken Nwakaeme sözleri! 14:10
NBA'in iki yıldızı kontratını uzattı! NBA'in iki yıldızı kontratını uzattı! 13:56