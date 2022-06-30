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Türkiye - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, Tunus ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:56 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:00
Türkiye - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında İtalya'yı da yendi. Filenin Sultanları 3. maçında İspanya ile karşılaştı. Türkiye, Çeyrek finalde Tunus ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tunus maçı 30 Haziran Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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