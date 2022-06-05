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Türkiye - Belçika maçı CANLI İZLE | Türkiye Belçika canlı yayın

FIVB Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Belçika Milletler Ligi'nin dördüncü maçında karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak için parkeye çıktı. Türkiye - Belçika maçının CANLI yayınına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 19:50
Türkiye - Belçika maçı CANLI İZLE | Türkiye Belçika canlı yayın

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'e 3-1 yenilirken, üçüncü mücadelede ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Filenin Sultanları, ilk etabın dördüncü ve son maçında Belçika ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Belçika maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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