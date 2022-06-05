Türkiye - Belçika maçı CANLI İZLE | Türkiye Belçika canlı yayın

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'e 3-1 yenilirken, üçüncü mücadelede ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Filenin Sultanları, ilk etabın dördüncü ve son maçında Belçika ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.



TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Belçika maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.