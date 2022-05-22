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Başkan Recep Tayyip Erdoğan VakıfBank'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 22:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan VakıfBank'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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