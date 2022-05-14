Haberler Voleybol Filede destan yazdık

Filede destan yazdık

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Kadın Milli Voleybol Takımımız finalde İtalya’yı 3-1 yenerek tarihimizde ilk kez altın madalyanın sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Filede destan yazdık

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir başarıya imza attı. Sultanlarımız, İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Turnuvadaki ilk maçında ABD'yi 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-1, üçüncü maçında ise Meksika'yı 3-0 mağlup eden A Milli Takımımız, yarı finale adını yazdırmıştı. Yarı finalde de Japonya'yı 3-0'lık skorla geçen ayyıldızlılarımız, finalde aynı gruptan gelen İtalya ile karşılaştı. Dün akşam oynanan mücadelede Çizme'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.

BAKAN'DAN TEBRİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız'ı tebrik ederken, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti

DİĞER
Robert Lewandowski'den Bayern Münih'ten ayrılma kararı! İşte yeni adresi...
Yasemin Özilhan diyet tarifi verdi ortalık karıştı: Tok, açın halinden ne anlar
Vuslat zamanı! Şampiyon kupasına kavuşuyor
Sörloth transferinde flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı!
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı şampiyon!
AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022
ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar 01:25
Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor 01:23
Play-Off’ta iki maç da berabere Play-Off’ta iki maç da berabere 01:22
Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor 01:20
Filede destan yazdık Filede destan yazdık 01:20
Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı 01:03
Daha Eski
Nelsson'dan flaş Arda Güler cevabı! Nelsson'dan flaş Arda Güler cevabı! 01:02
F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı 01:02
Vidal Cimbom'un radarında! Vidal Cimbom'un radarında! 01:02
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! 01:02
Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı! Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı! 00:54
Mesut Özil'e çifte talip! Ayrılıyor mu? Mesut Özil'e çifte talip! Ayrılıyor mu? 00:54