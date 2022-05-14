Filede destan yazdık

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir başarıya imza attı. Sultanlarımız, İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Turnuvadaki ilk maçında ABD'yi 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-1, üçüncü maçında ise Meksika'yı 3-0 mağlup eden A Milli Takımımız, yarı finale adını yazdırmıştı. Yarı finalde de Japonya'yı 3-0'lık skorla geçen ayyıldızlılarımız, finalde aynı gruptan gelen İtalya ile karşılaştı. Dün akşam oynanan mücadelede Çizme'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.

BAKAN'DAN TEBRİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız'ı tebrik ederken, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti