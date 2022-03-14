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Voleybol Haberleri: Halkbank'ın CEV Challenge Kupası'nda final heyecanı

Voleybol Erkekler CEV Challange Kupası'nda 3 kez final heyecanı yaşayacak olan Halkbank, finalin ilk maçında 15 Mart Salı günü saat 17.00'de Fransa'nın Narbonne Volley takımını Ankara'da ağırlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:43
Voleybol Haberleri: Halkbank'ın CEV Challenge Kupası'nda final heyecanı

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, yarın Fransa'nın Narbonne Volley takımını konuk edecek.

TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak ve 17.00'de başlayacak müsabakayı Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Rumen Benone Visan hakem ikilisi yönetecek.

Bu maçın rövanşı ise 22 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

CEV Challenge Kupası'nda yenilgi yüzü görmeden finale yükselen Halkbank, 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Bosna, son 16 turunda Avusturya Union Raiffeisen, çeyrek finalde Estonya'nın Tallinn Technical University ve yarı finalde Yunanistan'ın Panathinaikos'u eleyerek finale yükseldi.

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Halkbank, Avrupa'da üçüncü kez finalde mücadele edecek.

Daha önce CEV Kupası şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği yaşayan Ankara ekibinde yeni bir kupada final oynamanın heyecanı yaşanıyor.

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