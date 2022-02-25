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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki maç programı belli oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde yapacağı maç programı belli oldu. A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk karşılaşmasını 25 Mayıs Çarşamba günü Elazığ'da Slovakya ile yapacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 12:02
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk karşılaşmasını 25 Mayıs Çarşamba günü Elazığ'da Slovakya ile yapacak.

Milliler, grup aşamasındaki karşılaşmaları Elazığ, Trabzon ve Sakarya'da oynayacak.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, "Dörtlü Final"de oynamaya hak kazanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'inde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

A Grubu'nda Türkiye, Slovakya, Danimarka ve Portekiz, B Grubunda Hırvatistan, Ukrayna, Belarus ve İspanya, C Grubunda ise Belçika, Letonya, Estonya ve Çekya mücadele edecek.

Milli takımın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

25 Mayıs Çarşamba:

17.30 Türkiye-Slovakya (Elazığ-Fırat Üniversitesi Spor Salonu)

28 Mayıs Cumartesi:

17.30 Türkiye-Danimarka (Trabzon-Hayri Gür Spor Salonu)

1 Haziran Çarşamba:

00.00 Portekiz-Türkiye

4 Haziran Cumartesi:

17.30 Türkiye-Portekiz (Sakarya-Serdivan Spor Salonu)

8 Haziran Çarşamba:

22.30 Danimarka-Türkiye

11 Haziran Cumartesi:

17.00 Slovakya-Türkiye

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