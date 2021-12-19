Haberler Voleybol Perde kapanıyor

Perde kapanıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son haftası bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 13. hafta mücadelesinde bugün tam 6 karşılaşma oynanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Perde kapanıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son haftası bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 13. hafta mücadelesinde bugün tam 6 karşılaşma oynanacak. Günün heyecanı 13.00'teki Ziraat Bankkart ile Altekma karşı karşıya gelecek. 15.30'da ise Spor Toto ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Günün programı şu şekilde: 15.00: Bursa BŞB-Bingöl Solhanspor, 16.00: Arkasspor-Cizre Belediyespor, 16.00: Yeni Kızıltepe-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediye-Afyon Belediye Yüntaş. İlk yarının perdesi ise yarın zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Halkbank mücadelesiyle kapanacak. 12'de 12 yapan Halkbank, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye konuk olacak. 14.00'teki mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin de 10 galibiyeti bulunuyor.

DİĞER
Kerem Bürsin'in evlilik açıklaması sonrası Hande Erçel sessizliğini bozdu... Heyecanlandıran sözler!
Güzel oyuncu Ayça Ayşin rol arkadaşı Alp Navruz'la olan aşk iddialarına imalı gönderme! "Her şey güzel gidyor..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor