Perde kapanıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son haftası bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 13. hafta mücadelesinde bugün tam 6 karşılaşma oynanacak. Günün heyecanı 13.00'teki Ziraat Bankkart ile Altekma karşı karşıya gelecek. 15.30'da ise Spor Toto ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Günün programı şu şekilde: 15.00: Bursa BŞB-Bingöl Solhanspor, 16.00: Arkasspor-Cizre Belediyespor, 16.00: Yeni Kızıltepe-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediye-Afyon Belediye Yüntaş. İlk yarının perdesi ise yarın zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Halkbank mücadelesiyle kapanacak. 12'de 12 yapan Halkbank, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye konuk olacak. 14.00'teki mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin de 10 galibiyeti bulunuyor.