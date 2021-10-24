Süper Vakıfbank

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini ev sahibi ekip, 25-19'luk skorla hanesine yazdırdı. Sarı- siyahlılar ikinci sette de hız kesmedi. Rahat bir oyun ortaya koydu ve 25-20'lik set skoru ile durumu 2-0'a getirdi.

SIRA NİLÜFER'DE

Üçüncü sette de Vakıfbank fırtınası esti. Final setini 25-17 alan sarı-siyahlılar, karşılaşmayı 3-0 kazandı. VakıfBank'ta Chiaka Ogbogu 13 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 12, Isabelle Haak 11 sayı kaydetti. Sarı-siyahlılar böylece 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Bolu ise 4. yenilgisini yaşadı. Şampiyonluğun iddialı ekibi VakıfBank sezonun 6. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00'te Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak.



Vakıfbank'ta maçın en skorer ismi olan Chiaka Ogbogu karşılaşmanın ardından, "İyi bir oyun ortaya koyduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyorum, bu maçta da 13 sayı kaydettim. Bunun için çok mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.