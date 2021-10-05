Haberler Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın

Spor Toto Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın

Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 21:02 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 21:20
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