Aslan enerji yakaladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Ataman Güneyligil, ididalı açıklamalarda bulundu. Genç oyuncularla tecrübelileri harmanlamak istediklerini belirten Güneyligil, "Güzel bir enerji yakaladık. Antrenman performanslarından çok memnunum. Her gün çift bazen üç antrenman yaptığımız oluyor. Genç ve çok kapasiteli çocuklar var. Bu da antrenör olarak bizim hoşumuza gidiyor" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Ataman Güneyligil, ididalı açıklamalarda bulundu. Genç oyuncularla tecrübelileri harmanlamak istediklerini belirten Güneyligil, "Güzel bir enerji yakaladık. Antrenman performanslarından çok memnunum. Her gün çift bazen üç antrenman yaptığımız oluyor. Genç ve çok kapasiteli çocuklar var. Bu da antrenör olarak bizim hoşumuza gidiyor. Sahada daha fazla vakit geçiriyoruz. Onların gelişimine tanık oluyoruz Tecrübeli oyuncularımız da var. Onlarla harmanlayarak iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Takım kaptanı Gizem Güreşen ise genç ve dinamik bir ekip olduklarını belirterek; "Sahanın içinde güzel bir enerji var. Bunu sürdüreceğiz" dedi.