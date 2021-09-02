Şimdi sıra Efeler’de

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Rusya ile karşı karşıya gelecek. Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor. Milli voleybolcular da kendilerine güveniyor. Yiğit Gülmezoğlu, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtip "Çok dinamik bir ekibiz. Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Keyif alarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Oğulcan Yatgın da ilk hedeflerinin çeyrek finale yükselmek olduğunu kaydetti. 'Filenin Efeleri'nin grup maçlarının programı şöyle: 3 Eylül Cuma: 17.00 Türkiye - İspanya, 5 Eylül Pazar: 14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye, 6 Eylül Pazartesi: 20.00 Türkiye - Hollanda, 8 Eylül Çarşamba: 20.00 Finlandiya - Türkiye.