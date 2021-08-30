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Türkiye Kadın Milli Voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | Kadın Milli Voleybol Takımı maçı

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele etmiş ve oynadığı 5 müsabakanın hepsinden galibiyetle ayrılmıştı. Filenin Sultanları, son olarak Çekya ile karşı karşıya gelmiş ve zorlu rakibini setlerde 3-1 devirmiş, adını çeyrek finale yazdırmıştı. Milli gururlarımız, şimdi de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı (Filenin Sultanları) çeyrek finalde, Polonya ile saat kaçta karşı karşıya gelecek? Türkiye Polonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar... | Türkiye - Polonya maçı canlı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:05
Türkiye Kadın Milli Voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | Kadın Milli Voleybol Takımı maçı

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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