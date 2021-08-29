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Türkiye Çekya voleybol maçı CANLI

Türkiye Çekya maçı: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, grup maçlarının tamamını kazanmış ve D grubunu lider tamamlamıştı. 17.30'da başlayacak olan Türkiye Çekya maçının canlı anlatımı haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:31
Türkiye Çekya voleybol maçı CANLI

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI:
TÜRKİYE - 2
ÇEKYA - 0
(1. SET OYNANIYOR)

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması, saat 17.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

GÖZLER POLONYA-UKRAYNA MAÇINDA!

Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

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