Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Filenin Sultanları 4'te 4 yapmak istiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı ilk 3 maçında da rakiplerini mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları dördüncü maçında da mutlak galibiyet istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi sporseverler Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Finlandiya maçı 23 Ağustos'ta oynanacak. Bu önemli müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.