Voleybolda geri sayım sürüyor

TÜRKİYE’NİN ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda gruplar belirlendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya’da ilçesinde gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye, erkeklerde A Grubu’nda Almanya, Sırbistan, Fransa, kadınlarda ise yine A Grubu’nda Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Polonya ile eşleşti.
TÜRKİYE'NİN ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belirlendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da ilçesinde gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye, erkeklerde A Grubu'nda Almanya, Sırbistan, Fransa, kadınlarda ise yine A Grubu'nda Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Polonya ile eşleşti.