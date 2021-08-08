Tokyo'yu fethettik!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği performans ile tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat beşincisi oldu. Türkiye; tüm maçların ardından set averajıyla, son şampiyon Çin başta olmak üzere İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bıraktı. Grupta Çin'i (3-0), Arjantin'i (3-0) ve Rusya'yı (3-2) mağlup eden milliler, İtalya'ya (3-1) ve ABD'ye (3-2) kaybederek 3. sırada çıktı.

Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı veda etmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türkiye, bu takımın başardığı işlerden dolayı gurur duymalı. Takım her maçta sonuna kadar savaştı. İçine düştüğü zor durumlarda vazgeçmedi. Güney Kore maçı bizim açımızdan çok daha farklı olmalıydı. Bunun için gerçekten çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.