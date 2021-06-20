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Son dakika spor haberi: namağlup şampiyon!

Son dakika spor haberi... finalinde ’yı 3-1 mağlup eden , üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 23:10 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 23:52
Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı namağlup şampiyon!

finalinde 'yı 3-1 mağlup eden Türkiye , üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. 'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Bakanı , Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. 'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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