Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4'er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1'er sayıyla katkı sağladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.



