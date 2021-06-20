Haberler Voleybol Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

Başkan 'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

finalinde ’yı 3-1 mağlup eden , üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu. Başkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Filenin Efeleri'ni tebrik etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

, 'da düzenlenen finalinde 'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde 'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında 23 sayıyla en skorer isim olurken 16, 9, ve 4'er, 2, ve 1'er sayıyla katkı sağladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan , 'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.


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