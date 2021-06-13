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Yeni takımına imza atan 33 yaşındaki voleybolcu, böyle bir kulüpte oynayacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Bahar Toksoy THY'de
, Guidetti'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki milli voleybolcuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen , "Öncelikle Türk voleyboluna çokça katkıda bulunmuş, 'ne katılmaya hak kazanmış değerli bir takımda yer alacağım için çok mutluyum. Yaklaşık 17 senelik profesyonel voleybol deneyimim var. Kariyerimde, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şanslarına sahip oldum. Bu doğrultuda gerek sahada, gerek saha dışında edindiğim tecrübeleri takımla paylaşabileceğim için de çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı. Tecrübeli voleybolcu, son olarak forması giymişti.
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