2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 senesinde de Romanya'nın Alba takımlarını finalde yenen VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise dördüncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Vakıfbank kupa aşkına
CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank bugün şampiyonluk için parkeye çıkıyor.
2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 senesinde de Romanya'nın Alba takımlarını finalde yenen VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise dördüncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.