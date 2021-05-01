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kupa aşkına

'nde bugün şampiyonluk için parkeye çıkıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Vakıfbank kupa aşkına
'nde bugün şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İtalya'nın Verona kentindeki Forum'da oynanacak kadınlar Süper Finali'nde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco takımıyla 18.00'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz kupayı 5. kez müzesine götürmek için müdacede edecek.

2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 senesinde de Romanya'nın Alba takımlarını finalde yenen VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise dördüncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.
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