Haberler Voleybol Son dakika spor haberleri: Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi!

Son dakika spor haberleri: - maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi!

(TVF), 3. maçında oynanacak - karşılaşmasının sarı-lacivertlilerdeki corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Fenerbahçe Opet resmi hesabından, takımdaki artan pozitif vakalar nedeniyle maça çıkmayacaklarını duyurmuştu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:17 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:45
Son dakika spor haberleri: Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi!

, ile takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda görülen pozitif vakalar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

TVF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2020-2021 Voleybol Sezonu Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşması, Fenerbahçe Opet takımında sporcu ve teknik kadroda görülen pozitif COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Federasyonumuzca daha önce açıklanan play-off statüsü gereği, müsabakalarda COVID-19 pozitif vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacağı, müsabakaya çıkmayan takımın (3-0 Hükmen) mağlup sayılacağı kulüplerimize bildirilmiştir.

Türkiye Voleybol Federasyonu olarak lig takvimimizi () tarafından açıklanan programa göre yapmaktayız. FIVB tarafından yapılan resmî açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan 2021 tarihinde son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimizin, en son 25 Nisan 2021'de kural gereği son bulması gerekmektedir.

FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs 2021 tarihinde oynanması talimatını vermiştir. , maçını 1 Mayıs 2021 tarihinde A. Carraro Imoco Conegliano'ya karşı oynayacaktır.

Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs 2021 tarihinde 'da başlayacak 'ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs 2021 tarihinde 'da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs 2021 tarihinde 'da başlayacak 'ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 'da, 22-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacaktır.

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