Altekma-Arhavi Voleybol: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İzmir ekibi yalnız 53 dakika süren mücadelenin setlerini 25-10, 25-14 ve 25-9 önde kapattı. Bu skorla 28 maçta galibiyet sayısını 13'e, puanını 40'a çıkaran Altekma, 29'uncu hafta sınavında pazar günü İzmir derbisinde Arkasspor'un rakibi olacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, 28. hafta karşılaşmasında Altekma, Artvin ekibi Arhavi Voleybol'u 25-10, 25-14 VE 25-9'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Emir Pınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Seymen Şenyüzlü (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)
Setler: 25-10, 25-14, 25-9
Süre: 53 dakika (16, 21, 16)