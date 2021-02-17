Haberler Voleybol Altekma-Arhavi Voleybol: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altekma-: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nin yeni ekiplerinden Altekma, evinde küme düşmesi kesinleşen 'u set vermeden mağlup etmeyi başararak, normal sezonun bitimine 2 maç kala Play-Off'u büyük oranda garantiledi: 3-0.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:11
Altekma-Arhavi Voleybol: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İzmir ekibi yalnız 53 dakika süren mücadelenin setlerini 25-10, 25-14 ve 25-9 önde kapattı. Bu skorla 28 maçta galibiyet sayısını 13'e, puanını 40'a çıkaran Altekma, 29'uncu hafta sınavında pazar günü İzmir derbisinde 'un rakibi olacak.

'nde, 28. hafta karşılaşmasında Altekma, Artvin ekibi 'u 25-10, 25-14 VE 25-9'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: ,
Altekma: , , , , , (, , , Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Seymen Şenyüzlü (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)
Setler: 25-10, 25-14, 25-9
Süre: 53 dakika (16, 21, 16)

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