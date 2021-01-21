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Aslan geri döndü

Voleybol Efeler ve Sultan Ligi'nde corona virüsü nedeniyle ertelenen 8 maç dün oynandı. geriye düştüğü mücadelede rakibini mağlup etmeyi başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
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