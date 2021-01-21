Efeler Ligi'nde Galatasaray, 2-1 geri düştüğü maçta Spor Toto'yu 3-2 yendi. Diğer maçlar: Arhavi-Halkbank: 0-3, İBB-Altekma: 1-3, Ziraat-Tokat: 3-0, Haliliye-Arkas: 0-3, Bursa- İnegöl: 0-3. Sultanlar Ligi'nde ise iki maç vardı. Eczacıbaşı, Sarıyer'i 3-2'lik skorla yendi. G.Saray-Yeşilyurt ise 3-2 bitti.
Aslan geri döndü
Voleybol Efeler ve Sultan Ligi'nde corona virüsü nedeniyle ertelenen 8 maç dün oynandı. Galatasaray geriye düştüğü mücadelede rakibini mağlup etmeyi başardı.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50