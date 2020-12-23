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Kadın Voleybol Takımı 'yu renklerine bağladı

Son dakika voleybol haberleri... Kadın Voleybol Takımı, 'dan ayrılan Brezilyalı pasör çaprazı 'yu renklerine bağladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:03
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Ana Paula Borgo'yu renklerine bağladı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan , yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattı. ABD'li Willow Johnson ile ikinci yarının başında yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor, pasör çaprazı pozisyonunda oluşan boşluğu, yaptığı transferle doldurdu. Yeşil mavi beyazlı ekip, ile yollarını ayıran Brezilyalı pasör çaprazı 'yu etti. Borgo, Nilüfer Belediyespor tesislerinde sözleşmeyi imzaladı.

27 yaşında ve 1.87cm boyundaki Brezilyalı oyuncu sırasıyla Sao Caetono, E.C Pinheiros, Finasa/Osasco, Praia Clube, Fluminense F.C., Çan Gençlik Kalespor formalarını giydi. Brezilya Milli Takım kadrosunda da forma giyen başarılı voleybolcu, U23 2015 'nda altın madalya, FIVB Milletler Ligi'nde de gümüş madalya kazandı.

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