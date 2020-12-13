Aydın seriye bağladı

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:09Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Misli.Com Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB fırtınası hız kesmiyor. 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olan Ege temsilcisi, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maça iyi başlayan Aydın BŞB, hücumdaki etkili performansıyla ilk setten 25-12'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette daha dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş rakibine karşılık verse de seti alan yine 25-18'le Aydın oldu. Ege ekibi, son seti 25-8 ve maçı da 3-0 kazandı. Üst üste 5. galibiyetini alan Aydın, çıkışını sürdürdü. Kartal ise 1 galibiyetle 19. sırada kaldı. Diğer maçta ise Yeşilyurt THY: 2-3.