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Aydın seriye bağladı

’ı , ve ’lik setlerle mağlup eden Ege ekibi, üst üste 5. maçını kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Aydın seriye bağladı
Misli.Com Sultanlar Ligi'nde Aydın fırtınası hız kesmiyor. 22. hafta mücadelesinde 'a konuk olan Ege temsilcisi, karşılaşmadan 'lık galibiyetle ayrıldı. Maça iyi başlayan Aydın BŞB, hücumdaki etkili performansıyla ilk setten 'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette daha dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş rakibine karşılık verse de seti alan yine 'le Aydın oldu. Ege ekibi, son seti ve maçı da 3-0 kazandı. Üst üste 5. galibiyetini alan Aydın, çıkışını sürdürdü. ise 1 galibiyetle 19. sırada kaldı. Diğer maçta ise Yeşilyurt : 2-3.
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