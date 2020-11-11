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Voleybol CEV Kadınlar 'nda son 16'ya kaldı!

() Takımı, CEV son 32 turu rövanş maçında Hırvatistan'ın Kastela ekibini 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:46
Türk Hava Yolları Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda son 16'ya kaldı!

Voleybolda Kadınlar CEV son 32 turu rövanş maçında , Hırvatistan'ın Kastela ekibini 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, son 16 turuna yükseldi. Türk Hava Yolları, son 16 turunda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak.

SALON: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

HAKEMLER: Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya), Alessandro Cerra ()

OK KASTELA: Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin, Nincevic (Ucovic, Dolonga, Matas)

TÜRK HAVA YOLLARI: Polen Ünver, Ada Germen, Büşra Şahin, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner (Merve Dalbeler Aslan)

SETLER: 17-25, 15-25, 14-25

SÜRE: 65 dakika (22, 21, 22)


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