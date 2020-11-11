Türk Hava Yolları Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda son 16'ya kaldı!

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela ekibini 3-0 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, son 16 turuna yükseldi. Türk Hava Yolları, son 16 turunda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak.
SALON: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy
HAKEMLER: Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya), Alessandro Cerra (İtalya)
OK KASTELA: Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin, Nincevic (Ucovic, Dolonga, Matas)
TÜRK HAVA YOLLARI: Polen Ünver, Ada Germen, Büşra Şahin, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner (Merve Dalbeler Aslan)
SETLER: 17-25, 15-25, 14-25
SÜRE: 65 dakika (22, 21, 22)