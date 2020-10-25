Misli.com Sultanlar Ligi'nde haftanın en önemli karşılaşmasında, Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'e set vermedi: 3-0. Maça iyi başlayan ev sahibi Vakıfbank, Gabi Guimaraes ve Zehra Güneş'le sete hızlı bir giriş yaptı (3-0). Çekişmeli geçen ilk seti 25-21 alan Vakıfbank karşısında ikinci sette de yine Vargas ve Busa ile direnen Fenerbahçe'nin çabası yetmedi ve 25-23 kaybetti. 83 dakika süren mücadelenin son setini de 25-20 alan Vakıfbank, önceki gün Galatasaray'a yenilen lider Eczacıbaşı'nın ardından namağlup olarak ikinci sıraya yükseldi. Ligde ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe Opet ise haftayı üçüncü sırada kapatttı.
Vakıfbank ezdi
Sultanlar Ligi’nin yenilgisiz tek takımı olan Vakıfbank, kritik maçta Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup edip zirve mücadelesini sürdürdü.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:24 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50