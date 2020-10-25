Vakıfbank ezdi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde haftanın en önemli karşılaşmasında, Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'e set vermedi: 3-0. Maça iyi başlayan ev sahibi Vakıfbank, Gabi Guimaraes ve Zehra Güneş'le sete hızlı bir giriş yaptı (3-0). Çekişmeli geçen ilk seti 25-21 alan Vakıfbank karşısında ikinci sette de yine Vargas ve Busa ile direnen Fenerbahçe'nin çabası yetmedi ve 25-23 kaybetti. 83 dakika süren mücadelenin son setini de 25-20 alan Vakıfbank, önceki gün Galatasaray'a yenilen lider Eczacıbaşı'nın ardından namağlup olarak ikinci sıraya yükseldi. Ligde ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe Opet ise haftayı üçüncü sırada kapatttı.