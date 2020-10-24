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3-2 Eczacıbaşı | MAÇ SONUCU

Misli.com 'nde ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanırken, sarı-kırmızılılar Eczacıbaşı karşısında 5 yıl sonra galip geldi. İşte Galatasaray-Eczacıbaşı karşılaşmasına dair detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:08
Galatasaray 3-2 Eczacıbaşı | MAÇ SONUCU

MİSLİ.COM 'nin 11. haftasında HDI , 2 saat 40 dakika süren mücadele sonunda lider 'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmayı 22-25, 25-23, 27-25, 22-25 ve 15-11'lik setlerle kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini 5 yıl sonra yenme başarısını gösterdi.

Maçın en skoreri 38 sayı ile Eczacıbaşı'ndan Boskovic olurken, sarı-kırmızılı takımda Rykhliuk 34 sayı ile oynadı. Karşılaşmayı izleyen Galatasaray Başkanı , takıma galibiyet konuşması yaparken, sporcular da alkışlarla karşılık verdi.

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