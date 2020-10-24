Galatasaray 3-2 Eczacıbaşı | MAÇ SONUCU

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, 2 saat 40 dakika süren mücadele sonunda lider Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmayı 22-25, 25-23, 27-25, 22-25 ve 15-11'lik setlerle kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini 5 yıl sonra yenme başarısını gösterdi.

Maçın en skoreri 38 sayı ile Eczacıbaşı'ndan Boskovic olurken, sarı-kırmızılı takımda Rykhliuk 34 sayı ile oynadı. Karşılaşmayı izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takıma galibiyet konuşması yaparken, sporcular da alkışlarla karşılık verdi.