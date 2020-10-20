Tatiana Kosheleva yeniden Galatasaray HDI Sigorta'da!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncularından Tatiana Kosheleva'yı yeniden kadrosuna kattı.

Daha önce 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen 1988 doğumlu Rus smaçör, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında oynamıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda 14 numaralı forma ile mücadele edecek olan tecrübeli oyuncu Tatiana Kosheleva'ya yeniden hoş geldin der, sarı kırmızı forma altında nice başarılar dileriz." denildi.