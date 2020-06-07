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07 Haziran 2020, Pazar
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iskeleti korudu

Arkasspor iskeleti korudu

ekiplerinden , öncesinde mevcut kadrosunu büyük ölçüde korudu.

ekiplerinden , öncesinde mevcut kadrosunu büyük ölçüde korudu. İç transferde 12 oyuncusuyla yola devam ederken; dış transferde sadece Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile anlaştı. temsilcisi ayrıca altyapıdan pasör İlker Esin ve smaçör Umut Durur'u yeni sezon öncesi A takıma dahil etti. Öte yandan mavi- beyazlılar sezon öncesinde, Adis, Caner ve Muhammed'le yollarını ayırmıştı.
  1. 7.6.2020
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